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Nike Sportswear 女子褶裥半身裙 - 黑/峻岩

Nike Sportswear

女子褶裥半身裙

¥499
黑/峻岩
白色/黑
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这款 Nike Sportswear 女子褶裥半身裙采用褶裥塔夫绸面料，搭配俏皮灵动的剪裁设计。叠层腰部搭配按扣拉链门襟，内置衬裤，舒适稳固，助你彰显自信风采。


  • 显示颜色： 黑/峻岩
  • 款式： IO9612-010

Nike Sportswear

¥499

这款 Nike Sportswear 女子褶裥半身裙采用褶裥塔夫绸面料，搭配俏皮灵动的剪裁设计。叠层腰部搭配按扣拉链门襟，内置衬裤，舒适稳固，助你彰显自信风采。

其他细节

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  • 内置衬裤配有小插袋，方便收纳小件物品
  • 叠层腰部由弹性腰部与经典平整腰部构成，并配有隐藏式按扣拉链门襟

产品细节

  • 椭圆形耐克勾标志
  • 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 黑/峻岩
  • 款式： IO9612-010

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