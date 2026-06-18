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Nike Sportswear
女子褶裥半身裙
¥499
这款 Nike Sportswear 女子褶裥半身裙采用褶裥塔夫绸面料，搭配俏皮灵动的剪裁设计。叠层腰部搭配按扣拉链门襟，内置衬裤，舒适稳固，助你彰显自信风采。
- 显示颜色： 黑/峻岩
- 款式： IO9612-010
Nike Sportswear
¥499
这款 Nike Sportswear 女子褶裥半身裙采用褶裥塔夫绸面料，搭配俏皮灵动的剪裁设计。叠层腰部搭配按扣拉链门襟，内置衬裤，舒适稳固，助你彰显自信风采。
其他细节
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- 内置衬裤配有小插袋，方便收纳小件物品
- 叠层腰部由弹性腰部与经典平整腰部构成，并配有隐藏式按扣拉链门襟
产品细节
- 椭圆形耐克勾标志
- 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
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- 显示颜色： 黑/峻岩
- 款式： IO9612-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。