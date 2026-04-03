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Nike Sportswear
女子褶裥拼接夹克
22% 折让
Nike Sportswear 女子褶裥拼接夹克具有出众垂坠效果，塑就随行而动的穿着体验。采用超宽松版型，衣身下部巧搭褶裥拼接，焕新演绎运动风单品。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IM7458-010
Nike Sportswear
22% 折让
Nike Sportswear 女子褶裥拼接夹克具有出众垂坠效果，塑就随行而动的穿着体验。采用超宽松版型，衣身下部巧搭褶裥拼接，焕新演绎运动风单品。
产品细节
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。拼接：100% 聚酯纤维
- 双向拉链
- 罗纹袖口和衣领
- 左侧袖口饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IM7458-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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