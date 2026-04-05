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Nike Sportswear 女子褶裥拼接长裤 - 黑/帆白

Nike Sportswear

女子褶裥拼接长裤

21% 折让

Nike Sportswear 女子褶裥拼接长裤具有出众垂坠效果，塑就随行而动的穿着体验。采用宽松版型，外侧巧搭褶裥拼接设计，焕新演绎运动风单品。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IM7460-010

Nike Sportswear

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Nike Sportswear 女子褶裥拼接长裤具有出众垂坠效果，塑就随行而动的穿着体验。采用宽松版型，外侧巧搭褶裥拼接设计，焕新演绎运动风单品。

产品细节

  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。中部拼接：100 聚酯纤维
  • 腰部左侧饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 中腰设计
  • 弹性腰部设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IM7460-010

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