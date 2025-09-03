Nike Sportswear
女子针织上衣
27% 折让
Nike Sportswear 女子针织上衣植根运动传统，采用落肩设计结合宽松衣身，塑就超宽松版型。轻盈面料，塑就非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 帆白/俏皮粉/大学灰/黑
- 款式： IH8505-133
Nike Sportswear
27% 折让
Nike Sportswear 女子针织上衣植根运动传统，采用落肩设计结合宽松衣身，塑就超宽松版型。轻盈面料，塑就非凡舒适的日常穿着体验。
产品细节
- 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
- 衣领和袖口采用罗纹设计
- 丝网印制图案
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/俏皮粉/大学灰/黑
- 款式： IH8505-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。