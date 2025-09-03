 
Nike Sportswear 女子针织上衣 - 帆白/俏皮粉/大学灰/黑

Nike Sportswear

女子针织上衣

27% 折让
帆白/俏皮粉/大学灰/黑
大学灰/帆白/黑/黑
热情红/帆白/深藏青/帆白

Nike Sportswear 女子针织上衣植根运动传统，采用落肩设计结合宽松衣身，塑就超宽松版型。轻盈面料，塑就非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 帆白/俏皮粉/大学灰/黑
  • 款式： IH8505-133

Nike Sportswear

27% 折让

Nike Sportswear 女子针织上衣植根运动传统，采用落肩设计结合宽松衣身，塑就超宽松版型。轻盈面料，塑就非凡舒适的日常穿着体验。

产品细节

  • 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
  • 衣领和袖口采用罗纹设计
  • 丝网印制图案
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/俏皮粉/大学灰/黑
  • 款式： IH8505-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。