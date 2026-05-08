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Nike Sportswear 女子针织中腰阔腿运动裤 - 调色暗灰

Nike Sportswear

女子针织中腰阔腿运动裤

13% 折让
调色暗灰
调色黑

Nike Sportswear 女子针织中腰阔腿运动裤舒适非凡，衣橱佳选。质感柔软，厚度适中，打造基础装备，助你发挥出色表现。阔腿剪裁，助你畅动自如。


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： II1870-063

Nike Sportswear

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Nike Sportswear 女子针织中腰阔腿运动裤舒适非凡，衣橱佳选。质感柔软，厚度适中，打造基础装备，助你发挥出色表现。阔腿剪裁，助你畅动自如。

其他细节

  • 针织面料，舒适非凡
  • 侧缝口袋，方便快速收纳

产品细节

  • 弹性中腰设计搭配抽绳
  • 刺绣耐克勾标志
  • 面料：50% 聚酯纤维/25% 棉/25% 粘纤。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： II1870-063

尺寸与尺码

    标准版型：经典休闲

    中腰：略低于自然腰线（躯干最细的部位）

  • 尺码表

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退换货政策例外情况

更多信息

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