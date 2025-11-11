Nike Sportswear
女子长袖拉链开襟上衣鱼骨衣
¥399
穿上这款舒适贴合的 Nike Sportswear 女子长袖拉链开襟上衣，彰显个性风格。双向拉链开襟设计，可自行调整贴合度，打造多变造型；柔软罗纹面料弹性适中，为你打造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FD2377-100
Nike Sportswear
¥399
穿上这款舒适贴合的 Nike Sportswear 女子长袖拉链开襟上衣，彰显个性风格。双向拉链开襟设计，可自行调整贴合度，打造多变造型；柔软罗纹面料弹性适中，为你打造心无旁骛的运动体验。
NIKE AIR 细节
刺绣标志结合品牌标志拉链头，尽显挚爱品牌格调。
罗纹面料
采用随行而动的柔软罗纹面料，营造休闲风范，堪称日常穿搭佳选。
其他细节
AIR 后领内里镶边设计，提升造型格调
产品细节
- 95% 棉/5% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： FD2377-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。