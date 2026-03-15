Nike Sportswear
女子防晒拒水中腰工装长裤
¥599
Nike Sportswear 女子防晒拒水中腰工装长裤挺括有型，兼具简约外观与出色功能。裤管口采用弹性抽绳和绳扣设计，结合腰部内置抽绳，供你自主调整，打造专属外观。
- 显示颜色： 貂棕
- 款式： IR7567-214
Nike Sportswear
¥599
Nike Sportswear 女子防晒拒水中腰工装长裤挺括有型，兼具简约外观与出色功能。裤管口采用弹性抽绳和绳扣设计，结合腰部内置抽绳，供你自主调整，打造专属外观。
其他细节
- 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 两侧插手口袋添加网眼布衬里，方便存取随身物品
产品细节
- UPF 40+
- 100% 锦纶
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 大口袋搭配魔术贴粘扣设计
- 耐克勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 貂棕
- 款式： IR7567-214
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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