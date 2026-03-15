 
Nike Sportswear 女子防晒拒水中腰工装长裤 - 貂棕

Nike Sportswear

女子防晒拒水中腰工装长裤

¥599
貂棕
黑

Nike Sportswear 女子防晒拒水中腰工装长裤挺括有型，兼具简约外观与出色功能。裤管口采用弹性抽绳和绳扣设计，结合腰部内置抽绳，供你自主调整，打造专属外观。


  • 显示颜色： 貂棕
  • 款式： IR7567-214

Nike Sportswear

¥599

Nike Sportswear 女子防晒拒水中腰工装长裤挺括有型，兼具简约外观与出色功能。裤管口采用弹性抽绳和绳扣设计，结合腰部内置抽绳，供你自主调整，打造专属外观。

其他细节

  • 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 两侧插手口袋添加网眼布衬里，方便存取随身物品

产品细节

  • UPF 40+
  • 100% 锦纶
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 大口袋搭配魔术贴粘扣设计
  • 耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 貂棕
  • 款式： IR7567-214

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