 
Nike Sportswear 女子防晒拒水中腰轻盈长裤 - 黑/帆白

Nike Sportswear

女子防晒拒水中腰轻盈长裤

¥599
黑/帆白
橙粉/帆白
帆白/黑

无论置身何处，风格干练的 Nike Sportswear 女子防晒拒水中腰轻盈长裤都能在不增加滞重感的情况下，帮助你无惧雨水和阳光，陪你畅享随性日常。这款轻盈长裤搭配顺滑弹性的内置短裤，营造稳固穿着感受。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IO3377-010

Nike Sportswear

¥599

无论置身何处，风格干练的 Nike Sportswear 女子防晒拒水中腰轻盈长裤都能在不增加滞重感的情况下，帮助你无惧雨水和阳光，陪你畅享随性日常。这款轻盈长裤搭配顺滑弹性的内置短裤，营造稳固穿着感受。

其他细节

  • 裤管口配有弹性抽绳设计，助你随心变换造型
  • 膝盖部位采用立体剪裁，助力自如畅动

产品细节

  • UPF 40+
  • 刺绣耐克勾标志
  • 插手口袋
  • 后身口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：100% 锦纶。紧身裤：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IO3377-010

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