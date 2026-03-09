Nike Sportswear
女子防晒拒水中腰轻盈长裤
¥599
无论置身何处，风格干练的 Nike Sportswear 女子防晒拒水中腰轻盈长裤都能在不增加滞重感的情况下，帮助你无惧雨水和阳光，陪你畅享随性日常。这款轻盈长裤搭配顺滑弹性的内置短裤，营造稳固穿着感受。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IO3377-010
Nike Sportswear
¥599
无论置身何处，风格干练的 Nike Sportswear 女子防晒拒水中腰轻盈长裤都能在不增加滞重感的情况下，帮助你无惧雨水和阳光，陪你畅享随性日常。这款轻盈长裤搭配顺滑弹性的内置短裤，营造稳固穿着感受。
其他细节
- 裤管口配有弹性抽绳设计，助你随心变换造型
- 膝盖部位采用立体剪裁，助力自如畅动
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 后身口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：100% 锦纶。紧身裤：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IO3377-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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