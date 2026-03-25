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Nike Sportswear
女子高腰短裤
¥549
为经典运动风格，增添一抹优雅气息。Nike Sportswear 女子高腰短裤采用标准版型，搭配蕾丝饰边，打造俏皮清新造型。富有弹性的打孔里料，舒适非凡，助你彰显自信风采。
- 显示颜色： 深藏青/黑/黑
- 款式： IF0517-410
Nike Sportswear
¥549
为经典运动风格，增添一抹优雅气息。Nike Sportswear 女子高腰短裤采用标准版型，搭配蕾丝饰边，打造俏皮清新造型。富有弹性的打孔里料，舒适非凡，助你彰显自信风采。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 拉链门襟搭配隐藏式按扣设计
- 裤绊
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/黑/黑
- 款式： IF0517-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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