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Nike Sportswear 女子高腰短裤 - 深藏青/黑/黑

Nike Sportswear

女子高腰短裤

¥549
深藏青/黑/黑
白金色/白色/黑

为经典运动风格，增添一抹优雅气息。Nike Sportswear 女子高腰短裤采用标准版型，搭配蕾丝饰边，打造俏皮清新造型。富有弹性的打孔里料，舒适非凡，助你彰显自信风采。


  • 显示颜色： 深藏青/黑/黑
  • 款式： IF0517-410

Nike Sportswear

¥549

为经典运动风格，增添一抹优雅气息。Nike Sportswear 女子高腰短裤采用标准版型，搭配蕾丝饰边，打造俏皮清新造型。富有弹性的打孔里料，舒适非凡，助你彰显自信风采。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 插手口袋
  • 拉链门襟搭配隐藏式按扣设计
  • 裤绊
  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/黑/黑
  • 款式： IF0517-410

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