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Nike Sportswear 女子 Oversize 风府绸半长拉链开襟上衣 - 杏茶色/白色/白色

Nike Sportswear

女子 Oversize 风府绸半长拉链开襟上衣

¥569

这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风府绸半长拉链开襟上衣采用棉混纺面料，为日常打造新颖外观和质感。超宽松版型搭配下摆抽绳，可自由调节贴合效果。


  • 显示颜色： 杏茶色/白色/白色
  • 款式： IV4977-297

Nike Sportswear

¥569

这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风府绸半长拉链开襟上衣采用棉混纺面料，为日常打造新颖外观和质感。超宽松版型搭配下摆抽绳，可自由调节贴合效果。

其他细节

  • 府绸面料由棉、锦纶和少量氨纶混纺而成，质感轻盈，富有结构感
  • 超宽松版型，衣身宽松，休闲舒适

产品细节

  • 胸前刺绣 NIKE 徽章标志
  • 背部饰有刺绣 Nike Club 字标
  • 插手口袋
  • 68% 棉/28% 锦纶/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 杏茶色/白色/白色
  • 款式： IV4977-297

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