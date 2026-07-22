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Nike Sportswear
女子 Oversize 风府绸半长拉链开襟上衣
¥569
这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风府绸半长拉链开襟上衣采用棉混纺面料，为日常打造新颖外观和质感。超宽松版型搭配下摆抽绳，可自由调节贴合效果。
- 显示颜色： 杏茶色/白色/白色
- 款式： IV4977-297
Nike Sportswear
¥569
这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风府绸半长拉链开襟上衣采用棉混纺面料，为日常打造新颖外观和质感。超宽松版型搭配下摆抽绳，可自由调节贴合效果。
其他细节
- 府绸面料由棉、锦纶和少量氨纶混纺而成，质感轻盈，富有结构感
- 超宽松版型，衣身宽松，休闲舒适
产品细节
- 胸前刺绣 NIKE 徽章标志
- 背部饰有刺绣 Nike Club 字标
- 插手口袋
- 68% 棉/28% 锦纶/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 杏茶色/白色/白色
- 款式： IV4977-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。