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Nike Sportswear
女子 Oversize 风机能风夹克
¥599
以运动服饰视角呈现实穿风格。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风机能风夹克采用耐穿梭织面料制成。采用超宽松版型，搭配网眼布里料，彰显运动风格。
- 显示颜色： 铁架黑/铁架黑
- 款式： IM8408-013
Nike Sportswear
¥599
以运动服饰视角呈现实穿风格。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风机能风夹克采用耐穿梭织面料制成。采用超宽松版型，搭配网眼布里料，彰显运动风格。
其他细节
- 超宽松版型，营造格外宽松的穿着体验
- 下摆搭配抽绳，可供自主调节贴合效果
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 面料/镶嵌里料：98% 棉/2% 氨纶。网眼布里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 铁架黑/铁架黑
- 款式： IM8408-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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