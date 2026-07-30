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Nike Sportswear
女子 Oversize 风短袖球衣
¥499
巧妙平衡街头风格与运动风范。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风短袖球衣采用顺滑轻盈的针织面料制成。超宽松版型、撞色设计与图案细节相结合，为你塑就大胆吸睛的造型。
- 显示颜色： 梦幻绿/黑/黑/黑
- 款式： IQ6138-336
Nike Sportswear
¥499
巧妙平衡街头风格与运动风范。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风短袖球衣采用顺滑轻盈的针织面料制成。超宽松版型、撞色设计与图案细节相结合，为你塑就大胆吸睛的造型。
产品细节
- 椭圆形耐克勾标志
- 梭织标签
- 罗纹 V 领
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 梦幻绿/黑/黑/黑
- 款式： IQ6138-336
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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