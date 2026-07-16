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Nike Sportswear
女子 Oversize 风轻盈防晒拒水半身裙
¥549
无论去往何处，这条不易撕裂的 Nike Sportswear 女子 Oversize 风轻盈防晒拒水半身裙都能伴你轻装前行，无惧雨水日晒。超宽松版型搭配裙摆松紧抽绳，可供自主调节包覆效果。
- 显示颜色： 浅紫丁香色/帆白
- 款式： IU1986-583
Nike Sportswear
¥549
无论去往何处，这条不易撕裂的 Nike Sportswear 女子 Oversize 风轻盈防晒拒水半身裙都能伴你轻装前行，无惧雨水日晒。超宽松版型搭配裙摆松紧抽绳，可供自主调节包覆效果。
其他细节
- 轻盈拒水面料，具有防紫外线性能，助你无惧雨水日晒
- 超宽松版型，为臀部和腿部营造宽松舒适感受
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 后身口袋
- 面料：100% 锦纶。紧身裤：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 浅紫丁香色/帆白
- 款式： IU1986-583
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。