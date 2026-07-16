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Nike Sportswear 女子 Oversize 风运动夹克 - 深藏青/旧宝蓝/白色/白色

Nike Sportswear

女子 Oversize 风运动夹克

巧妙平衡街头风格与运动风范。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风运动夹克采用经典梭织面料，搭配网眼布拼接里料。超宽松版型搭配撞色拼接设计，塑就大胆吸睛的造型。


  • 显示颜色： 深藏青/旧宝蓝/白色/白色
  • 款式： IM8402-411

Nike Sportswear

巧妙平衡街头风格与运动风范。这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风运动夹克采用经典梭织面料，搭配网眼布拼接里料。超宽松版型搭配撞色拼接设计，塑就大胆吸睛的造型。

其他细节

  • 双向拉链，可供自主调节造型和包覆效果
  • 网眼布拼接里料，舒适出众
  • 超宽松版型，营造宽大轻松的穿着体验

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 插手口袋
  • 弹性包边下摆和袖口
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/旧宝蓝/白色/白色
  • 款式： IM8402-411

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