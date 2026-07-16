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Nike Sportswear
女子 Oversize 风长袖上衣
10% 折让
这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖上衣采用柔软针织面料，垂坠感自然，穿着舒适。超宽松版型，衣身宽松，穿着自在。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IV4999-010
Nike Sportswear
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这款 Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖上衣采用柔软针织面料，垂坠感自然，穿着舒适。超宽松版型，衣身宽松，穿着自在。
产品细节
- 左侧袖口饰有刺绣耐克勾标志
- 58% 棉/42% 莫代尔纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IV4999-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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