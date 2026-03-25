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Nike Sportswear
幼童工装短裤
¥249
Nike Sportswear 幼童工装短裤采用弹性设计，方便孩子轻松畅玩。弹性腰部，打造舒适贴合感；多口袋设计，便于孩子随身携带探险所需小物件。可与其他 Nike 上衣搭配，打造休闲协调的造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW7926-010
Nike Sportswear
¥249
Nike Sportswear 幼童工装短裤采用弹性设计，方便孩子轻松畅玩。弹性腰部，打造舒适贴合感；多口袋设计，便于孩子随身携带探险所需小物件。可与其他 Nike 上衣搭配，打造休闲协调的造型。
产品细节
- 面料：79% 锦纶/21% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW7926-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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