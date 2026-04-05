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Nike Sportswear 情人节系列女子 Oversize 风教练夹克 - 帆白

Nike Sportswear

情人节系列女子 Oversize 风教练夹克

22% 折让
帆白
鲜亮勃艮第酒红

Nike Sportswear 情人节系列女子 Oversize 风教练夹克采用合成革面料，挺括耐穿，造型出众。轻盈塔夫绸里料，提升舒适感受。弹性下摆和袖口设计，为超宽松版型增添层次感。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IQ8170-133

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Nike Sportswear 情人节系列女子 Oversize 风教练夹克采用合成革面料，挺括耐穿，造型出众。轻盈塔夫绸里料，提升舒适感受。弹性下摆和袖口设计，为超宽松版型增添层次感。

产品细节

  • 印花标志
  • 按扣开襟设计
  • 插手口袋
  • 面料：合成革。里料：100% 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IQ8170-133

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