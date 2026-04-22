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Nike Sportswear 杨力维同款梭织运动夹克 - 铝蓝

Nike Sportswear

杨力维同款梭织运动夹克

¥1,099
铝蓝
大学灰

Nike Sportswear 杨力维同款梭织运动夹克焕新演绎根植于运动的造型。富有结构感的斜纹面料结实耐穿，打造利落造型。超宽松版型塑就休闲外观，可供轻松叠搭。


  • 显示颜色： 铝蓝
  • 款式： IR7581-468

Nike Sportswear

¥1,099

Nike Sportswear 杨力维同款梭织运动夹克焕新演绎根植于运动的造型。富有结构感的斜纹面料结实耐穿，打造利落造型。超宽松版型塑就休闲外观，可供轻松叠搭。

其他细节

  • 斜纹面料，富有结构感
  • 网眼布拼接里料，清爽舒适

产品细节

  • 拉链口袋
  • 弹性袖口和下摆
  • 面料：51% 棉/45% 聚酯纤维/4% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维。里料拼接：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铝蓝
  • 款式： IR7581-468

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