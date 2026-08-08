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Nike Sportswear
渔夫运动帽
¥199
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此配色当前无货
Nike Sportswear 渔夫运动帽采用水洗面料制成的帽冠，缔造柔软做旧质感。随性的帽冠和帽檐设计，塑就休闲外观，带来出众包覆效果。
- 显示颜色： 暗浮木棕/白色
- 款式： DC3967-258
Nike Sportswear
¥199
水洗设计，日常佳选
Nike Sportswear 渔夫运动帽采用水洗面料制成的帽冠，缔造柔软做旧质感。随性的帽冠和帽檐设计，塑就休闲外观，带来出众包覆效果。
其他细节
- 水洗斜纹面料，结实柔软
- 汗带设计，可帮助保持舒适干爽
- 正面中央饰有刺绣图案，增添纹理质感，彰显你对品牌的热爱
产品细节
- 100% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 暗浮木棕/白色
- 款式： DC3967-258
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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