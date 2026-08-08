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Nike Sportswear 渔夫运动帽 - 暗浮木棕/白色

Nike Sportswear

渔夫运动帽

¥199

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Nike Sportswear 渔夫运动帽采用水洗面料制成的帽冠，缔造柔软做旧质感。随性的帽冠和帽檐设计，塑就休闲外观，带来出众包覆效果。


  • 显示颜色： 暗浮木棕/白色
  • 款式： DC3967-258

Nike Sportswear

¥199

水洗设计，日常佳选

Nike Sportswear 渔夫运动帽采用水洗面料制成的帽冠，缔造柔软做旧质感。随性的帽冠和帽檐设计，塑就休闲外观，带来出众包覆效果。

其他细节

  • 水洗斜纹面料，结实柔软
  • 汗带设计，可帮助保持舒适干爽
  • 正面中央饰有刺绣图案，增添纹理质感，彰显你对品牌的热爱

产品细节

  • 100% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 暗浮木棕/白色
  • 款式： DC3967-258

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