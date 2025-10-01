Nike Sportswear
男子加衬夹克
¥999
Nike Sportswear 男子加衬夹克采用轻盈梭织面料，搭配刺绣元素和合成材质填充物，打造适合日常叠搭的舒适佳选。
- 显示颜色： 浅卡其
- 款式： IM9354-229
Nike Sportswear
¥999
Nike Sportswear 男子加衬夹克采用轻盈梭织面料，搭配刺绣元素和合成材质填充物，打造适合日常叠搭的舒适佳选。
其他细节
- 正面按扣开襟设计，可自主调整造型与包覆效果
- 休闲剪裁，轻松舒适
产品细节
- 插手口袋
- 面料：100% 锦纶。 口袋/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅卡其
- 款式： IM9354-229
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。