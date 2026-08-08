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Nike Sportswear
男子梭织短裤
36% 折让
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此配色当前无货
Nike Sportswear 男子梭织短裤采用拒水泡泡纱面料，焕新演绎暖天佳选单品。 轻盈面料搭配网眼布里料，令你不惧天气变化，畅享清凉干爽的穿着感受。
- 显示颜色： 孔雀绿
- 款式： DM5282-365
Nike Sportswear
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理想单品，挚爱风范
Nike Sportswear 男子梭织短裤采用拒水泡泡纱面料，焕新演绎暖天佳选单品。 轻盈面料搭配网眼布里料，令你不惧天气变化，畅享清凉干爽的穿着感受。
泡泡纱面料，干爽舒适
轻盈拒水面料，助你在温暖天气保持干爽舒适，塑就轻盈叠搭佳选。 网格设计，赋予面料精致纹理效果。
复古设计
Futura 标志巧妙结合经典配色与缎面刺绣的柔和光泽感，彰显隽永风范。
轻松收纳
后身拉链口袋便于安全收纳钥匙、卡片和手机。
其他细节
网眼布里料，顺滑舒适
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料/里料/口袋：100% 聚酯纤维
- 插手口袋
- 后身拉链口袋巧搭 Futura 拉链头
- 可机洗
- 显示颜色： 孔雀绿
- 款式： DM5282-365
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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