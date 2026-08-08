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Nike Sportswear 男子梭织短裤 - 孔雀绿

Nike Sportswear

男子梭织短裤

36% 折让

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Nike Sportswear 男子梭织短裤采用拒水泡泡纱面料，焕新演绎暖天佳选单品。 轻盈面料搭配网眼布里料，令你不惧天气变化，畅享清凉干爽的穿着感受。


  • 显示颜色： 孔雀绿
  • 款式： DM5282-365

Nike Sportswear

36% 折让

理想单品，挚爱风范

Nike Sportswear 男子梭织短裤采用拒水泡泡纱面料，焕新演绎暖天佳选单品。 轻盈面料搭配网眼布里料，令你不惧天气变化，畅享清凉干爽的穿着感受。

泡泡纱面料，干爽舒适

轻盈拒水面料，助你在温暖天气保持干爽舒适，塑就轻盈叠搭佳选。 网格设计，赋予面料精致纹理效果。

复古设计

Futura 标志巧妙结合经典配色与缎面刺绣的柔和光泽感，彰显隽永风范。

轻松收纳

后身拉链口袋便于安全收纳钥匙、卡片和手机。

其他细节

网眼布里料，顺滑舒适

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料/里料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 插手口袋
  • 后身拉链口袋巧搭 Futura 拉链头
  • 可机洗
  • 显示颜色： 孔雀绿
  • 款式： DM5282-365

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