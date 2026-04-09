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Nike Sportswear
男子梭织运动夹克
¥1,099
Nike Sportswear 男子梭织运动夹克焕新演绎根植于运动的造型。富有结构感的斜纹面料结实耐穿，打造利落造型。超宽松版型塑就休闲外观，可供轻松叠搭。
- 显示颜色： 铝蓝
- 款式： IR7581-468
Nike Sportswear
¥1,099
Nike Sportswear 男子梭织运动夹克焕新演绎根植于运动的造型。富有结构感的斜纹面料结实耐穿，打造利落造型。超宽松版型塑就休闲外观，可供轻松叠搭。
其他细节
- 斜纹面料，富有结构感
- 网眼布拼接里料，清爽舒适
产品细节
- 拉链口袋
- 弹性袖口和下摆
- 面料：51% 棉/45% 聚酯纤维/4% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维。里料拼接：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 铝蓝
- 款式： IR7581-468
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。