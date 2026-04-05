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Nike Sportswear 男子法式毛圈圆领运动衫 - 深藏青/佛得角芦荟绿/深藏青

Nike Sportswear

男子法式毛圈圆领运动衫

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Nike Sportswear 男子法式毛圈圆领运动衫缔造经典舒适感受，左袖口饰有 Nike Campus 标志，彰显隽永风范。采用柔软法式毛圈面料，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 深藏青/佛得角芦荟绿/深藏青
  • 款式： FZ4729-410

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26% 折让

Nike Sportswear 男子法式毛圈圆领运动衫缔造经典舒适感受，左袖口饰有 Nike Campus 标志，彰显隽永风范。采用柔软法式毛圈面料，适合日常穿着。

产品细节

  • 罗纹下摆和袖口
  • 刺绣标志
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/佛得角芦荟绿/深藏青
  • 款式： FZ4729-410

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