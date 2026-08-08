 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Sportswear 男子法式毛圈长裤 - 黑/水洗水鸭青

Nike Sportswear

男子法式毛圈长裤

¥549

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Sportswear 男子法式毛圈长裤，彰显积极态度。采用法式毛圈面料，缔造休闲风范，塑就舒适体验，是冷天参加聚会和都市游玩的穿搭佳选。印花和刺绣图案营造积极愉悦氛围，给你挡不住的好心情。


  • 显示颜色： 黑/水洗水鸭青
  • 款式： DM5013-010

Nike Sportswear

¥549

活力四射，舒适加倍

穿上 Nike Sportswear 男子法式毛圈长裤，彰显积极态度。采用法式毛圈面料，缔造休闲风范，塑就舒适体验，是冷天参加聚会和都市游玩的穿搭佳选。印花和刺绣图案营造积极愉悦氛围，给你挡不住的好心情。

畅享愉悦，Nike 风范

该系列以浓浓的复古格调带来愉悦感受，在你需要关爱的日子里洒下阳光。 左腿处饰有花卉图案和 Futura 标志，同时搭配 FROM BEAVERTON WITH LOVE （来自比弗顿的爱）刺绣字样。 右膝饰有刺绣花卉图案。

法式毛圈面料

法式毛圈面料表面柔滑，内里融入回环设计。

轻松舒适

弹性腰部搭配抽绳，打造个性化舒适贴合体验。 插手口袋，便于快速收纳小物件。背面口袋采用按扣设计，打造安全储物空间。罗纹裤管口有助稳固裤身，令鞋款尽显出众魅力。

其他细节

  • 插手口袋，便于快速收纳小物件
  • 背面口袋采用按扣设计，打造安全储物空间
  • 罗纹裤管口有助稳固裤身，令鞋款尽显出众魅力

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
  • 口袋添加针织衬里
  • 金属孔眼与按扣
  • 毛边系结抽绳
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/水洗水鸭青
  • 款式： DM5013-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。