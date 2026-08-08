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Nike Sportswear
男子法式毛圈长裤
¥549
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear 男子法式毛圈长裤，彰显积极态度。采用法式毛圈面料，缔造休闲风范，塑就舒适体验，是冷天参加聚会和都市游玩的穿搭佳选。印花和刺绣图案营造积极愉悦氛围，给你挡不住的好心情。
- 显示颜色： 黑/水洗水鸭青
- 款式： DM5013-010
Nike Sportswear
¥549
活力四射，舒适加倍
穿上 Nike Sportswear 男子法式毛圈长裤，彰显积极态度。采用法式毛圈面料，缔造休闲风范，塑就舒适体验，是冷天参加聚会和都市游玩的穿搭佳选。印花和刺绣图案营造积极愉悦氛围，给你挡不住的好心情。
畅享愉悦，Nike 风范
该系列以浓浓的复古格调带来愉悦感受，在你需要关爱的日子里洒下阳光。 左腿处饰有花卉图案和 Futura 标志，同时搭配 FROM BEAVERTON WITH LOVE （来自比弗顿的爱）刺绣字样。 右膝饰有刺绣花卉图案。
法式毛圈面料
法式毛圈面料表面柔滑，内里融入回环设计。
轻松舒适
弹性腰部搭配抽绳，打造个性化舒适贴合体验。 插手口袋，便于快速收纳小物件。背面口袋采用按扣设计，打造安全储物空间。罗纹裤管口有助稳固裤身，令鞋款尽显出众魅力。
其他细节
- 插手口袋，便于快速收纳小物件
- 背面口袋采用按扣设计，打造安全储物空间
- 罗纹裤管口有助稳固裤身，令鞋款尽显出众魅力
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 口袋添加针织衬里
- 金属孔眼与按扣
- 毛边系结抽绳
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/水洗水鸭青
- 款式： DM5013-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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