Nike Sportswear

¥549

活力四射，舒适加倍

穿上 Nike Sportswear 男子法式毛圈长裤，彰显积极态度。采用法式毛圈面料，缔造休闲风范，塑就舒适体验，是冷天参加聚会和都市游玩的穿搭佳选。印花和刺绣图案营造积极愉悦氛围，给你挡不住的好心情。

畅享愉悦，Nike 风范 该系列以浓浓的复古格调带来愉悦感受，在你需要关爱的日子里洒下阳光。 左腿处饰有花卉图案和 Futura 标志，同时搭配 FROM BEAVERTON WITH LOVE （来自比弗顿的爱）刺绣字样。 右膝饰有刺绣花卉图案。 法式毛圈面料 法式毛圈面料表面柔滑，内里融入回环设计。 轻松舒适 弹性腰部搭配抽绳，打造个性化舒适贴合体验。 插手口袋，便于快速收纳小物件。背面口袋采用按扣设计，打造安全储物空间。罗纹裤管口有助稳固裤身，令鞋款尽显出众魅力。

其他细节 插手口袋，便于快速收纳小物件

背面口袋采用按扣设计，打造安全储物空间

罗纹裤管口有助稳固裤身，令鞋款尽显出众魅力