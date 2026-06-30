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Nike Sportswear 男子滑板牛仔短裤 - 海玻璃色

Nike Sportswear

男子滑板牛仔短裤

¥599
海玻璃色
黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

你喜爱的这款短裤，融入实穿设计。这款 Nike Sportswear 男子滑板牛仔短裤采用舒适斜纹面料结合宽松版型，开放式裤腿设计，方便活动。八个口袋，没错，你没听错，为你提供充裕空间，便于存放小物件。


  • 显示颜色： 海玻璃色
  • 款式： IW1193-020

Nike Sportswear

¥599

你喜爱的这款短裤，融入实穿设计。这款 Nike Sportswear 男子滑板牛仔短裤采用舒适斜纹面料结合宽松版型，开放式裤腿设计，方便活动。八个口袋，没错，你没听错，为你提供充裕空间，便于存放小物件。

其他细节

  • 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
  • 口袋包括两个正面口袋、正面右侧口袋内置的零钱袋，两个背面口袋和背面下部三个小口袋

产品细节

  • 金属纽扣和拉链门襟
  • 腰带环
  • 口袋
  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 海玻璃色
  • 款式： IW1193-020

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