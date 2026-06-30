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Nike Sportswear
男子滑板牛仔短裤
¥599
你喜爱的这款短裤，融入实穿设计。这款 Nike Sportswear 男子滑板牛仔短裤采用舒适斜纹面料结合宽松版型，开放式裤腿设计，方便活动。八个口袋，没错，你没听错，为你提供充裕空间，便于存放小物件。
- 显示颜色： 海玻璃色
- 款式： IW1193-020
Nike Sportswear
¥599
你喜爱的这款短裤，融入实穿设计。这款 Nike Sportswear 男子滑板牛仔短裤采用舒适斜纹面料结合宽松版型，开放式裤腿设计，方便活动。八个口袋，没错，你没听错，为你提供充裕空间，便于存放小物件。
其他细节
- 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
- 口袋包括两个正面口袋、正面右侧口袋内置的零钱袋，两个背面口袋和背面下部三个小口袋
产品细节
- 金属纽扣和拉链门襟
- 腰带环
- 口袋
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 海玻璃色
- 款式： IW1193-020
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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