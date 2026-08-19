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Nike Sportswear 男子短袖足球球衣 - 庭绿/发光黄/安全橙

Nike Sportswear

男子短袖足球球衣

14% 折让

这款轻盈的 Nike Sportswear 男子短袖足球球衣带你深入探索 Nike 的典藏。醒目配色和拼接面料致敬曾经驰骋绿茵场的经典装备。采用宽松版型，轻松打造街头风格。


  • 显示颜色： 庭绿/发光黄/安全橙
  • 款式： IO1676-319

Nike Sportswear

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这款轻盈的 Nike Sportswear 男子短袖足球球衣带你深入探索 Nike 的典藏。醒目配色和拼接面料致敬曾经驰骋绿茵场的经典装备。采用宽松版型，轻松打造街头风格。

其他细节

  • 轻盈面料，清爽舒适
  • 衣身采用宽松版型设计

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志和星星
  • 网眼拼接
  • 罗纹衣领
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 庭绿/发光黄/安全橙
  • 款式： IO1676-319

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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