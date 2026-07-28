第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Sportswear
男子短袖足球球衣
¥699
这款轻盈的 Nike Sportswear 男子短袖足球球衣带你深入探索 Nike 的典藏。醒目配色和拼接面料致敬曾经驰骋绿茵场的经典装备。版型经过调整，采用宽松剪裁，轻松融入街头穿搭。
- 显示颜色： 庭绿/发光黄/安全橙
- 款式： IO1676-319
Nike Sportswear
¥699
这款轻盈的 Nike Sportswear 男子短袖足球球衣带你深入探索 Nike 的典藏。醒目配色和拼接面料致敬曾经驰骋绿茵场的经典装备。版型经过调整，采用宽松剪裁，轻松融入街头穿搭。
其他细节
- 轻盈面料，清爽舒适
- 衣身采用宽松版型设计
产品细节
- 刺绣耐克勾标志和星星
- 网眼拼接
- 罗纹衣领
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
-
- 显示颜色： 庭绿/发光黄/安全橙
- 款式： IO1676-319
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。