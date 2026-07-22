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Nike Sportswear
男子短袖T恤
¥449
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此配色当前无货
这款 Nike Sportswear 男子短袖T恤秉承专业球员勇于突破的精神。采用厚实水洗棉料，塑就挺括质感。精致图案与金属细节相得益彰，提升整体质感。
- 显示颜色： 黑/冰银/暗烟灰
- 款式： IQ5918-010
Nike Sportswear
¥449
这款 Nike Sportswear 男子短袖T恤秉承专业球员勇于突破的精神。采用厚实水洗棉料，塑就挺括质感。精致图案与金属细节相得益彰，提升整体质感。
其他细节
衣身采用宽松版型设计
产品细节
- 金属 NIKE 饰牌
- 罗纹衣领
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/冰银/暗烟灰
- 款式： IQ5918-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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