摩登天空Pattern介绍：以摩登天空虚拟音乐人Miro为视觉核心，融合音乐播放器皮肤、经典系统界面等复古潮流符号，致敬Moon Shoe复古运动底蕴，让数字虚拟美学与经典鞋款复古气质跨界碰撞、相融共生。这款棉质 Nike Sportswear 男子短袖T恤兼具经典设计和休闲风格，质感柔软且略带结构感，适合日常穿着。

摩登天空Pattern介绍：以摩登天空虚拟音乐人Miro为视觉核心，融合音乐播放器皮肤、经典系统界面等复古潮流符号，致敬Moon Shoe复古运动底蕴，让数字虚拟美学与经典鞋款复古气质跨界碰撞、相融共生。这款棉质 Nike Sportswear 男子短袖T恤兼具经典设计和休闲风格，质感柔软且略带结构感，适合日常穿着。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。