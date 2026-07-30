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Nike Sportswear
男子短袖T恤
22% 折让
这款 Nike Sportswear 男子短袖T恤带你深入探索 Nike 的典藏。"Zig Zag" 图案的设计灵感源自 Nike 的一段经典历史。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ5865-010
Nike Sportswear
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这款 Nike Sportswear 男子短袖T恤带你深入探索 Nike 的典藏。"Zig Zag" 图案的设计灵感源自 Nike 的一段经典历史。
其他细节
- 厚实针织棉料，富有结构感
- 衣身采用宽松版型设计
产品细节
- 下摆饰有刺绣耐克勾标志
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ5865-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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