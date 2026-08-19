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Nike Sportswear 男子短袖T恤 - 黑/冰银/暗烟灰

Nike Sportswear

男子短袖T恤

15% 折让

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这款 Nike Sportswear 男子短袖T恤秉承专业球员勇于突破的精神。采用厚实水洗棉料，塑就挺括质感。精致图案与金属细节相得益彰，提升整体质感。


  • 显示颜色： 黑/冰银/暗烟灰
  • 款式： IQ5918-010

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这款 Nike Sportswear 男子短袖T恤秉承专业球员勇于突破的精神。采用厚实水洗棉料，塑就挺括质感。精致图案与金属细节相得益彰，提升整体质感。

其他细节

衣身采用宽松版型设计

产品细节

  • 金属 NIKE 饰牌
  • 罗纹衣领
  • 面料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/冰银/暗烟灰
  • 款式： IQ5918-010

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