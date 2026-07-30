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Nike Sportswear
男子短裤
25% 折让
这款 Nike Sportswear 男子短裤秉承勇于突破的精神。采用双层网眼布设计，营造透气舒适的穿着感受。精致缝制图案搭配金属细节，尽显出众质感。
- 显示颜色： 黑/冰银
- 款式： IQ5911-010
Nike Sportswear
25% 折让
这款 Nike Sportswear 男子短裤秉承勇于突破的精神。采用双层网眼布设计，营造透气舒适的穿着感受。精致缝制图案搭配金属细节，尽显出众质感。
其他细节
- 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合
产品细节
- 金属 NIKE 饰牌
- 插手口袋
- 面料：58% 棉/42% 聚酯纤维。里料拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/冰银
- 款式： IQ5911-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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