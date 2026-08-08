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Nike Sportswear 男子翻领T恤 - 调色暗灰/白色

Nike Sportswear

男子翻领T恤

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Nike Sportswear 男子翻领T恤采用纯棉面料结合经典款型设计，打造非凡舒适感受和出众时尚风范。


  • 显示颜色： 调色暗灰/白色
  • 款式： 909747-063

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非凡舒适

Nike Sportswear 男子翻领T恤采用纯棉面料结合经典款型设计，打造非凡舒适感受和出众时尚风范。

其他细节

  • 纯棉面料，柔软舒适
  • 下摆开衩，打造自然运动体验
  • 罗纹衣领和袖口，提高耐穿性
  • 翻折领搭配纽扣式前襟

产品细节

  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/白色
  • 款式： 909747-063

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