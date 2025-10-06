Nike Sportswear
男子连帽梭织夹克
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子连帽梭织夹克采用不易撕裂梭织面料结合宽松版型，背面饰有水彩图案，缔造随性风范。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： HF6170-133
其他细节
- 梭织面料，经久耐穿
- 风帽和下摆配有抽绳，打造可调节包覆效果
产品细节
- 面料/袖管下部里料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
