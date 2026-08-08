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Nike Sportswear
男子针织夹克
¥999
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此配色当前无货
焕新演绎 90 年代人气单品，再现复古风范。Nike Sportswear 男子针织夹克，从经典运动夹克汲取设计灵感，采用水洗效果，塑就做旧复古外观，兼具柔软质感，增添复古风范。
- 显示颜色： 石蓝
- 款式： DV3314-410
Nike Sportswear
¥999
焕新演绎 90 年代人气单品，再现复古风范。Nike Sportswear 男子针织夹克，从经典运动夹克汲取设计灵感，采用水洗效果，塑就做旧复古外观，兼具柔软质感，增添复古风范。
复古外观，经典质感
耐用面料经水洗处理，塑就复古外观和柔软触感。
安心收纳
正面插手口袋搭配按扣设计，方便快速收纳钥匙、卡片或手机。
其他细节
- 弹性袖口和下摆，提升舒适性，有助稳固衣身
- 下摆饰有梭织标志，增添传统风范
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 全长拉链开襟设计
- 面料/里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 石蓝
- 款式： DV3314-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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