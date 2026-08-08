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Nike Sportswear 男子针织夹克 - 石蓝

Nike Sportswear

男子针织夹克

¥999

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焕新演绎 90 年代人气单品，再现复古风范。Nike Sportswear 男子针织夹克，从经典运动夹克汲取设计灵感，采用水洗效果，塑就做旧复古外观，兼具柔软质感，增添复古风范。


  • 显示颜色： 石蓝
  • 款式： DV3314-410

Nike Sportswear

¥999

焕新演绎 90 年代人气单品，再现复古风范。Nike Sportswear 男子针织夹克，从经典运动夹克汲取设计灵感，采用水洗效果，塑就做旧复古外观，兼具柔软质感，增添复古风范。

复古外观，经典质感

耐用面料经水洗处理，塑就复古外观和柔软触感。

安心收纳

正面插手口袋搭配按扣设计，方便快速收纳钥匙、卡片或手机。

其他细节

  • 弹性袖口和下摆，提升舒适性，有助稳固衣身
  • 下摆饰有梭织标志，增添传统风范

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 全长拉链开襟设计
  • 面料/里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 石蓝
  • 款式： DV3314-410

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