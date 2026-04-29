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Nike Sportswear
男子长袖T恤
19% 折让
Nike Sportswear 男子长袖T恤采用柔软棉质针织面料，胸前绣有 NIKE 经典标志。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AR5194-010
Nike Sportswear
19% 折让
时尚外观，经典舒适
Nike Sportswear 男子长袖T恤采用柔软棉质针织面料，胸前绣有 NIKE 经典标志。
其他细节
- 针织棉料，质感柔软
- 轻微落肩设计，塑就休闲外观，堪称日常佳选
- 罗纹袖口和领口，提升舒适度和耐穿性
产品细节
- 胸前刺绣 NIKE 标志
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AR5194-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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