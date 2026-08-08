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Nike Sportswear
男子长袖T恤
¥299
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此配色当前无货
Nike Sportswear 男子长袖T恤结合印花和刺绣图案设计，在胸前饰以经典 Swoosh 标志。采用经典版型和日常棉料，塑就休闲舒适款式。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DD3375-010
Nike Sportswear
¥299
简约至上
Nike Sportswear 男子长袖T恤结合印花和刺绣图案设计，在胸前饰以经典 Swoosh 标志。采用经典版型和日常棉料，塑就休闲舒适款式。
其他细节
- 经典长袖T恤版型，塑就休闲风范
- 日常棉料，柔软轻盈
产品细节
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DD3375-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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