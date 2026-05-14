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Nike Sportswear
男子防晒速干短袖T恤
10% 折让
Nike Sportswear 男子防晒速干短袖T恤采用导湿速干面料和紫外线防护设计，助你在日常活动中保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： JF3280-010
Nike Sportswear
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Nike Sportswear 男子防晒速干短袖T恤采用导湿速干面料和紫外线防护设计，助你在日常活动中保持干爽舒适。
产品细节
- UPF 40+
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： JF3280-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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