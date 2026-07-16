第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Sportswear
男子 Oversize 风短袖球衣
¥649
Nike Sportswear 男子 Oversize 风短袖球衣采用网眼布面料，秉承专业球员勇于突破的精神。精致缝制图案搭配金属细节，尽显品质感。
- 显示颜色： 黑/冰银/暗烟灰
- 款式： IQ5907-010
Nike Sportswear
¥649
Nike Sportswear 男子 Oversize 风短袖球衣采用网眼布面料，秉承专业球员勇于突破的精神。精致缝制图案搭配金属细节，尽显品质感。
其他细节
超宽松版型，搭配落肩设计
产品细节
- 金属 NIKE 饰牌
- 罗纹 V 领
- 面料：58% 棉/42% 聚酯纤维。外接片：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/冰银/暗烟灰
- 款式： IQ5907-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。