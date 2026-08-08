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Nike Sportswear 男子T恤 - 白色

Nike Sportswear

男子T恤

¥259

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Nike Sportswear 男子T恤质感轻盈，助力一路畅跑。这款T恤采用标准剪裁，经久耐穿；胸部和背面印有图案，旨在向 90 年代经典 Nike 印花致敬。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DB6136-100

Nike Sportswear

¥259

回溯经典，勇往直前

Nike Sportswear 男子T恤质感轻盈，助力一路畅跑。这款T恤采用标准剪裁，经久耐穿；胸部和背面印有图案，旨在向 90 年代经典 Nike 印花致敬。

轻盈T恤

轻盈面料，质感柔软，是日常穿搭的理想之选。

90 年代风范

印花糅合传统 Nike 风范，旨在向 20 世纪 90 年代活力四射、鼓舞人心的 Nike 图案致敬。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DB6136-100

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