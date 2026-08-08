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Nike Sportswear
男子T恤
¥259
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此配色当前无货
Nike Sportswear 男子T恤质感轻盈，助力一路畅跑。这款T恤采用标准剪裁，经久耐穿；胸部和背面印有图案，旨在向 90 年代经典 Nike 印花致敬。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DB6136-100
Nike Sportswear
¥259
回溯经典，勇往直前
Nike Sportswear 男子T恤质感轻盈，助力一路畅跑。这款T恤采用标准剪裁，经久耐穿；胸部和背面印有图案，旨在向 90 年代经典 Nike 印花致敬。
轻盈T恤
轻盈面料，质感柔软，是日常穿搭的理想之选。
90 年代风范
印花糅合传统 Nike 风范，旨在向 20 世纪 90 年代活力四射、鼓舞人心的 Nike 图案致敬。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DB6136-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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