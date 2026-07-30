第 1 张图片，共 5 张图片
Nike Sportswear
耐克好胜小怪兽系列大童短袖T恤
25% 折让
开学季时尚穿搭。这款 Nike Sportswear 耐克好胜小怪兽系列大童短袖T恤采用棉质面料，垂坠感恰到好处，是日常穿着的理想单品。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IW1396-100
Nike Sportswear
25% 折让
开学季时尚穿搭。这款 Nike Sportswear 耐克好胜小怪兽系列大童短袖T恤采用棉质面料，垂坠感恰到好处，是日常穿着的理想单品。
其他细节
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
- 插肩袖设计，活动自如
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IW1396-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。