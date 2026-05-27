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Nike Sportswear 许光汉 Moon Shoe 特别系列产品女子短袖T恤 - 黑

Nike Sportswear

许光汉 Moon Shoe 特别系列产品女子短袖T恤

¥349
黑
柔黄

即将推出

基础单品焕新升级。以许光汉名字⾸字母 Hsu Kuang-Han「HKH」的镜射与拆解为核⼼，与 Swoosh Logo 融合形成主视觉。画⾯以仿旧笔触呈现⼀双戴防尘⼿套的⼿，传递研究这双具有历史意义的稀有 Moon Shoe 时的庄重感与仪式感。Moon Shoe 作为 Nike 跑鞋实验精神与创新内核的源头，整组图像既是对经典的致敬，也表达了许光汉与 Nike 在各⾃领域追求极致、不断突破的态度。本次设计由 Nike 联合设计师，服装品牌 wisdom® 设计总监齐振涵与服装品牌 SMG 设计总监郁明轩共同创作完成。这款修身版型的 Nike Sportswear 许光汉 Moon Shoe 特别系列产品女子短袖T恤采用顺滑针织面料，兼具弹性与自然垂坠感，轻松满足日常穿搭需求。


  • 显示颜色：
  • 款式： JF5957-010

Nike Sportswear

¥349

基础单品焕新升级。以许光汉名字⾸字母 Hsu Kuang-Han「HKH」的镜射与拆解为核⼼，与 Swoosh Logo 融合形成主视觉。画⾯以仿旧笔触呈现⼀双戴防尘⼿套的⼿，传递研究这双具有历史意义的稀有 Moon Shoe 时的庄重感与仪式感。Moon Shoe 作为 Nike 跑鞋实验精神与创新内核的源头，整组图像既是对经典的致敬，也表达了许光汉与 Nike 在各⾃领域追求极致、不断突破的态度。本次设计由 Nike 联合设计师，服装品牌 wisdom® 设计总监齐振涵与服装品牌 SMG 设计总监郁明轩共同创作完成。这款修身版型的 Nike Sportswear 许光汉 Moon Shoe 特别系列产品女子短袖T恤采用顺滑针织面料，兼具弹性与自然垂坠感，轻松满足日常穿搭需求。

产品细节

  • 48% 莫代尔纤维/46% 棉/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： JF5957-010

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