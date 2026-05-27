基础单品全新演绎。以许光汉名字⾸字母 Hsu Kuang-Han「HKH」的镜射与拆解为核⼼，与 Swoosh Logo 融合形成主视觉。画⾯以仿旧笔触呈现⼀双戴防尘⼿套的⼿，传递研究这双具有历史意义的稀有 Moon Shoe 时的庄重感与仪式感。Moon Shoe 作为 Nike 跑鞋实验精神与创新内核的源头，整组图像既是对经典的致敬，也表达了许光汉与 Nike 在各⾃领域追求极致、不断突破的态度。本次设计由 Nike 联合设计师，服装品牌 wisdom® 设计总监齐振涵与服装品牌 SMG 设计总监郁明轩共同创作完成。Nike Sportswear 许光汉 Moon Shoe 特别系列产品男子短袖T恤采用棉质面料，结合宽松版型和落肩衣袖，塑就舒适质感。

显示颜色： 黑

款式： JF5954-010