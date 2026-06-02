经典随性。以 Nike 历史中极具辨识度的 Moon Shoe 鞋型为灵感，将其转化为充满⽣命⼒的拟⼈化⾓⾊「Mr. Moon Shoe」。插画风格融⼊浓厚的美式复古氛围，线条与构图充满动感。⾊彩上重新演绎 Nike 经典配⾊，使T恤在保有复古韵味的同时，亦契合当代视觉节奏。透过趣味与艺术兼具的⼿法，将鞋款拟⼈化，让经典⽂化在T恤上焕发全新的收藏价值与潮流趣味。本次设计由 Nike 联合设计师，服装品牌 WISDOM® 设计总监齐振涵与服装品牌 SMG 设计总监郁明轩共同创作完成。Nike Sportswear 许光汉 Moon Shoe 特别系列产品男子短袖T恤采用棉质面料，结合宽松版型和落肩衣袖，塑就舒适质感。

显示颜色： 黑

款式： JF5956-010