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Nike Sportswear
郑钦文同款女子中腰褶裥半身裙
¥499
清新运动风格。球场风格的 Nike Sportswear 郑钦文同款女子中腰褶裥半身裙采用褶裥塔夫绸面料，结合标准版型，彰显霸气姿态。弹性叠层腰部搭配抽绳，打造舒适贴合体验。配色 103 为网球运动员郑钦文同款。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF0590-010
Nike Sportswear
¥499
清新运动风格。球场风格的 Nike Sportswear 郑钦文同款女子中腰褶裥半身裙采用褶裥塔夫绸面料，结合标准版型，彰显霸气姿态。弹性叠层腰部搭配抽绳，打造舒适贴合体验。配色 103 为网球运动员郑钦文同款。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF0590-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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