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Nike Sportswear 郑钦文同款女子中腰褶裥半身裙 - 黑/黑

Nike Sportswear

郑钦文同款女子中腰褶裥半身裙

¥499
黑/黑
粉白/粉白

清新运动风格。球场风格的 Nike Sportswear 郑钦文同款女子中腰褶裥半身裙采用褶裥塔夫绸面料，结合标准版型，彰显霸气姿态。弹性叠层腰部搭配抽绳，打造舒适贴合体验。配色 103 为网球运动员郑钦文同款。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF0590-010

Nike Sportswear

¥499

清新运动风格。球场风格的 Nike Sportswear 郑钦文同款女子中腰褶裥半身裙采用褶裥塔夫绸面料，结合标准版型，彰显霸气姿态。弹性叠层腰部搭配抽绳，打造舒适贴合体验。配色 103 为网球运动员郑钦文同款。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF0590-010

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