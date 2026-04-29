清新运动风格。我们选用轻盈梭织面料，打造出 Nike Sportswear 郑钦文同款女子 Oversize 风长袖褶裥连衣裙，让你步入不同场合，都自带一抹灵动优雅。侧边插手口袋和隐藏式拉链开襟设计，提升实用性。配色 103 为网球运动员郑钦文同款。

清新运动风格。我们选用轻盈梭织面料，打造出 Nike Sportswear 郑钦文同款女子 Oversize 风长袖褶裥连衣裙，让你步入不同场合，都自带一抹灵动优雅。侧边插手口袋和隐藏式拉链开襟设计，提升实用性。配色 103 为网球运动员郑钦文同款。

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