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Nike Sportswear
郑钦文同款女子 Oversize 风长袖褶裥连衣裙
¥699
清新运动风格。我们选用轻盈梭织面料，打造出 Nike Sportswear 郑钦文同款女子 Oversize 风长袖褶裥连衣裙，让你步入不同场合，都自带一抹灵动优雅。侧边插手口袋和隐藏式拉链开襟设计，提升实用性。配色 103 为网球运动员郑钦文同款。
- 显示颜色： 粉白/粉白
- 款式： IF0559-103
Nike Sportswear
¥699
清新运动风格。我们选用轻盈梭织面料，打造出 Nike Sportswear 郑钦文同款女子 Oversize 风长袖褶裥连衣裙，让你步入不同场合，都自带一抹灵动优雅。侧边插手口袋和隐藏式拉链开襟设计，提升实用性。配色 103 为网球运动员郑钦文同款。
产品细节
- 左袖口刺绣耐克勾标志
- 立领设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 粉白/粉白
- 款式： IF0559-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。