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Nike Sportswear 郑钦文同款女子 Oversize 风长袖褶裥连衣裙 - 粉白/粉白

Nike Sportswear

郑钦文同款女子 Oversize 风长袖褶裥连衣裙

¥699
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清新运动风格。我们选用轻盈梭织面料，打造出 Nike Sportswear 郑钦文同款女子 Oversize 风长袖褶裥连衣裙，让你步入不同场合，都自带一抹灵动优雅。侧边插手口袋和隐藏式拉链开襟设计，提升实用性。配色 103 为网球运动员郑钦文同款。


  • 显示颜色： 粉白/粉白
  • 款式： IF0559-103

Nike Sportswear

¥699

清新运动风格。我们选用轻盈梭织面料，打造出 Nike Sportswear 郑钦文同款女子 Oversize 风长袖褶裥连衣裙，让你步入不同场合，都自带一抹灵动优雅。侧边插手口袋和隐藏式拉链开襟设计，提升实用性。配色 103 为网球运动员郑钦文同款。

产品细节

  • 左袖口刺绣耐克勾标志
  • 立领设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 粉白/粉白
  • 款式： IF0559-103

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