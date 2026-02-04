 
Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子 Oversize 风中腰梭织九分裤 - 黑/调色/黑

Nike Sportswear 马年限定脱缰系列

新年款女子 Oversize 风中腰梭织九分裤

10% 折让

经典风格注入现代新意。斜纹的 Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子 Oversize 风中腰梭织九分裤采用超宽松版型搭配九分裤剪裁，休闲舒适。裤管口搭配松紧抽绳，方便打造专属风格。


  • 显示颜色： 黑/调色/黑
  • 款式： IF5454-010

产品细节

  • 刺绣标志
  • 包边弹性腰部
  • 后身口袋纽扣扣合设计
  • 网眼布拼接里料
  • 面料/下部里料：65% 聚酯纤维/35% 粘纤。上部里料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
