Nike Sportswear AF1
男子全长拉链开襟连帽衫
¥649
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此配色当前无货
Nike Sportswear AF1 男子全长拉链开襟连帽衫将 Air Force 1 的星球格调和星际灵感巧妙融合。
- 显示颜色： 哈瓦那红/哈瓦那红/黑
- 款式： AJ0785-634
Nike Sportswear AF1
¥649
星空格调，舒适体验
Nike Sportswear AF1 男子全长拉链开襟连帽衫将 Air Force 1 的星球格调和星际灵感巧妙融合。
其他细节
- 法式毛圈面料，柔软舒适
- 全长拉链开襟设计，从风帽延伸至下摆
产品细节
- 侧边口袋设计
- 罗纹袖口
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 哈瓦那红/哈瓦那红/黑
- 款式： AJ0785-634
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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