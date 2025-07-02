 
Nike Sportswear AF1 男子全长拉链开襟连帽衫 - 哈瓦那红/哈瓦那红/黑

Nike Sportswear AF1

男子全长拉链开襟连帽衫

¥649

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear AF1 男子全长拉链开襟连帽衫将 Air Force 1 的星球格调和星际灵感巧妙融合。


  • 显示颜色： 哈瓦那红/哈瓦那红/黑
  • 款式： AJ0785-634

Nike Sportswear AF1

¥649

星空格调，舒适体验

Nike Sportswear AF1 男子全长拉链开襟连帽衫将 Air Force 1 的星球格调和星际灵感巧妙融合。

其他细节

  • 法式毛圈面料，柔软舒适
  • 全长拉链开襟设计，从风帽延伸至下摆

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 罗纹袖口
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 哈瓦那红/哈瓦那红/黑
  • 款式： AJ0785-634

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。