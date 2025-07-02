Nike Sportswear Airmoji 男子长裤采用厚实针织面料，结合弹性腰部和罗纹裤管口，助你在寒冷天气中保持舒适。设计师以 90 年代的科技经典为灵感，为 Nike 打造专属表情符号系列。

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