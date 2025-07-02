 
Nike Sportswear Airmoji 男子长裤 - 深藏青

Nike Sportswear

Airmoji 男子长裤

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Nike Sportswear Airmoji 男子长裤采用厚实针织面料，结合弹性腰部和罗纹裤管口，助你在寒冷天气中保持舒适。设计师以 90 年代的科技经典为灵感，为 Nike 打造专属表情符号系列。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： CU4262-410

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起绒面料，愉悦体验

Nike Sportswear Airmoji 男子长裤采用厚实针织面料，结合弹性腰部和罗纹裤管口，助你在寒冷天气中保持舒适。设计师以 90 年代的科技经典为灵感，为 Nike 打造专属表情符号系列。

柔软舒适

内里起绒面料，柔软舒适，光滑亲肤。

表情元素，混搭风范

腿部饰有刺绣细节，塑就利落外观，为经典 Nike 风格增添表情符号的轻松意趣。

弹性贴合

弹性抽绳腰部结合长裤裤管口设计，令你畅享舒适贴合的日常穿着体验。

其他细节

  • 拉链口袋，可安全收纳钥匙、卡片和手机
  • 裤管后侧饰有 Nike 刺绣图案，彰显你对品牌的挚爱之情

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：84% 棉/16% 聚酯纤维。口袋：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： CU4262-410

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