Nike Sportswear
Airmoji 男子长裤
15% 折让
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Nike Sportswear Airmoji 男子长裤采用厚实针织面料，结合弹性腰部和罗纹裤管口，助你在寒冷天气中保持舒适。设计师以 90 年代的科技经典为灵感，为 Nike 打造专属表情符号系列。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： CU4262-410
Nike Sportswear
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起绒面料，愉悦体验
Nike Sportswear Airmoji 男子长裤采用厚实针织面料，结合弹性腰部和罗纹裤管口，助你在寒冷天气中保持舒适。设计师以 90 年代的科技经典为灵感，为 Nike 打造专属表情符号系列。
柔软舒适
内里起绒面料，柔软舒适，光滑亲肤。
表情元素，混搭风范
腿部饰有刺绣细节，塑就利落外观，为经典 Nike 风格增添表情符号的轻松意趣。
弹性贴合
弹性抽绳腰部结合长裤裤管口设计，令你畅享舒适贴合的日常穿着体验。
其他细节
- 拉链口袋，可安全收纳钥匙、卡片和手机
- 裤管后侧饰有 Nike 刺绣图案，彰显你对品牌的挚爱之情
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：84% 棉/16% 聚酯纤维。口袋：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： CU4262-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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