 
Nike Sportswear Airmoji 针织帽 - 白色

Nike Sportswear

Airmoji 针织帽

¥199

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Airmoji 针织帽，助你应对寒冷天气。采用柔软针织面料，搭配灵感源自人气交流方式的 Airmoji 贴片细节。翻边设计，舒适贴合头部。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DC1628-100

Nike Sportswear

¥199

AIRMOJI 设计，彰显心意

Nike Sportswear Airmoji 针织帽，助你应对寒冷天气。采用柔软针织面料，搭配灵感源自人气交流方式的 Airmoji 贴片细节。翻边设计，舒适贴合头部。

Airmoji 混搭风范

翻边处融入灵感源自 emoji 悠然外观的刺绣图案，透露你的小心思。

针织面料，质感柔软

采用 100% 腈纶面料，舒适柔软。

其他细节

翻边设计，贴合头部，舒适非凡

产品细节

  • 100% 腈纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DC1628-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。