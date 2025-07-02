Nike Sportswear
Airmoji 针织帽
¥199
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此配色当前无货
Nike Sportswear Airmoji 针织帽，助你应对寒冷天气。采用柔软针织面料，搭配灵感源自人气交流方式的 Airmoji 贴片细节。翻边设计，舒适贴合头部。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DC1628-100
Nike Sportswear
¥199
AIRMOJI 设计，彰显心意
Nike Sportswear Airmoji 针织帽，助你应对寒冷天气。采用柔软针织面料，搭配灵感源自人气交流方式的 Airmoji 贴片细节。翻边设计，舒适贴合头部。
Airmoji 混搭风范
翻边处融入灵感源自 emoji 悠然外观的刺绣图案，透露你的小心思。
针织面料，质感柔软
采用 100% 腈纶面料，舒适柔软。
其他细节
翻边设计，贴合头部，舒适非凡
产品细节
- 100% 腈纶
- 手洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DC1628-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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